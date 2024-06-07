"Karısını dövüyor" diye öldüresiye dayak yemişti: Şiddet uygulamadı, kimseye kocamı dövün demedim

Kocaeli'de eşini darbettiği iddiasıyla 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen 19 yaşındaki genç, tüm iddiaları yalanladı. Eşine şiddet uygulamadığını, kulaktan dolma sözlerle öldüresiye 40 dakika boyunca dayak yediğini söyleyen adam, saldırganlardan şikayetçi oldu. Eşi ise şiddet görmediğini, kimseye "Dövün" demediğini ifade etti.

Kocaeli'de eşine şiddet gösterdiği iddiasıyla darp edilen B.B.K. yaşadıklarını anlatarak tüm iddiaları yalanladı. Şahıslardan şikayetçi olan B.B.K'nin eşi ise şiddet görmediğini söyledi.

"EŞİNİ DÖVÜYOR" DİYE DUYUNCA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İzmit ilçesi Şirintepe'de yaşayan R.R.K., eşi B.B.K.'dan iddiaya göre şiddet görünce boşanma davası açtı. Kadının şiddet gördüğünü duyan F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, B.B.K'yı Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Gençler o anları cep telefonu kamerası ile de kaydetti.,

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili F.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARBEDİLEN ADAMIN YAKINLARI İŞ YERİNİ BASTI

Olayın ardından darp edilen B.B.K'nın yakınları da şahısların iş yerini bastı. Çeneyusu Millet Bahçesi'nin karşısında yaşanan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BENİ DÖVECEKLERİ AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

19 yaşında olduğunu söyleyen B.B.K. "Sosyal medyadan darp edilme vidolarım paylaşıldı. Bugün de 'Eşine şiddet uyguladı diye darp edildi' haberleri yayınlandı. Video olayla alakasız şekilde farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Videonun eşimi darp ettiği iddiasıyla alakası yoktur. Bu şüpheliler mahalleden tanıdığım kişilerdir. Böyle bir şey yapacakları aklımın ucundan geçmezdi. Beni konuşmaya çağırdılar, hiçbir şeyden haberim yoktu. Konuşurken bana vurdular. Yere yığıldığımda üstüme saldırdılar. 3 kişi bana saldırdı, bir kişi de video kaydetti" ifadeleriyle yaşananları anlattı