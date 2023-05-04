Kargo Ücretleri 2023 (MNG, PTT, Sürat, Yurtiçi Kargo Ücretleri)

Son zamanlarda kargolara yapılan zamlar sonrasında En Ucuz Kargo Ücretleri kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır, Peki Sürat Kargo Ücreti 2023, Aras Kargo Ücreti 2023, PTT Kargo Ücretleri 2023, Yurtiçi Kargo Ücreti, MNG Kargo Ücreti nekadar oldu? kargo şirketlerinin içinde en iyisi hangisi işte cevarlar...

2023 kargo ücretleri ve kargo fiyat hesaplaması son günlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte gelen zamlardan sonra kargo ücretleri de merak ediliyor. Bizde sizler için yazımızda 2023 kargo ücretleri ne kadar oldu, PTT kargo ücreti hesaplama, en ucuz kargo ücretleri, MNG kargo fiyatları gibi araştırılanları sizler için paylaşıyoruz.

En Ucuz Kargo Ücretleri 2023

Ülkemizde aktif olarak çalışmalarına devam eden kargolar 2023 yılı zamlarından sonra araştırılmakta ve sizler için en ucuz kargo ücretleri 2023 yılında ne kadar paylaşıyoruz. Devlete ait olan PTT kargo ve taşımacılıkta vatandaşlara diğer özel kargolardan daha uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor. PTT dışında uygun fiyatlı kargo ve taşımacılık hizmetine Yurtiçi kargo ve ardından MNG kargı dahil oluyor. Elbette bu fiyatlar yurtdışı kargo hizmetinde değişebilmektedir. Yazımızda PTT kargo fiyatları, sürat, MNG kargo fiyatları yer almaktadır.

Sürat Kargo Ücreti 2023

Sürat kargo ücret hesaplama ve Sürat kargo ücreti 2023:

Şehir içi dosya, evrak (0-1kg) kargoları için 10.73 TL , 200 km ise 17.46 TL.

, 200 km ise 1 kg ile 2 kg arasındaki kargolar şehir içinde 27,66 TL , 200 km için 42,11 TL . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 54,46 TL.

, 200 km için . 1 kg – 2 kg ağırlıkta 600 km uzaklığa 50 kg ve daha fazlası kargolar şehir içinde 160 TL , 200 km yakın çevreye 255 TL , 600 km uzaklığa ise 389 TL.

Aras Kargo Ücreti 2023

Aras kargo ücretleri 2023:

1 kg bir kargo için 11,70 TL ,

, 2 kiloluk bir kargo için 12,89 TL ,

, 3 kiloluk kargolar için de 14,32 TL olarak belirlenmiştir.

Mesafeye ve kargonun büyüklüğüne göre de fiyatlarda değişiklikler olmaktadır.

PTT Kargo Ücretleri 2023

PTT kargo ücreti hesaplama için öncelikle kargonun kg değeri boyutu bilinmeli ve buna göre hesaplama yapılmalıdır. PTT kargo ücretleri 2023:

1 kg olan gönderinin PTT kargo ücreti 2023: 26 TL

26 TL 2 kg olan gönderinin PTT kargo ücreti: 30 TL

30 TL 3 kg olan gönderinin kargo ücreti: 32 TL

32 TL 4 kg olan gönderinin kargo ücreti: 35 TL

35 TL 5 kg olan gönderinin kargo ücreti: 38 TL

38 TL 6 kg olan gönderinin kargo ücreti: 41 TL

*Her kilo artışında ücret 3 TL artmaktadır.

Yurtiçi Kargo Ücreti 2023

Yurtiçi kargo ücret hesaplama nasıl yapılır, Yurtiçi kargo ücreti 2023:

Şehiriçi kargo fiyatı 0 ile 1 kg aralığındaki kargolar için 21,45 TL.

1 ile 2 kg aralığındaki kargo için 31 TL.

2 ile 3 kg aralığındaki kargo için ise 34 TL.

MNG Kargo Ücreti

MGN Kargo ücreti hesaplama nasıl yapılır ve 2023 MNG kargo fiyatları yukarıda bahsettiğimiz ücretlerden biraz fazla olmaktadır.

Şehir içi dosya, evrak kargoları için 15 TL.

600 km uzaklığa kadar 30 TL.

KG olarak daha fazla olan 2023 MNG Kargo fiyatları: