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Karayolları, köprü ve otoyollara zam iddiasını yalanladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2023 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.

Karayolları, köprü ve otoyollara zam iddiasını yalanladı
Kamusaati
Kamusaati
01 Ocak 2023 Pazar 19:11

Türkiye, 2023 yılının ilk sabahına uyandı.

Geçtiğimiz yıllarda her yıl başında köprü ve otoyollara gelen zam haberleri bu sene de gündemde.

Vatandaşlar da köprü ve otoyol ücretlerine zam gelip gelmediğini merak ediyor.

Sosyal medyada Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin zamlandığı ve en ucuz araç geçişinin 410 TL olduğu iddiaları gündem olmuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Konuyla ilgili araç sahiplerini ilgilendiren açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Yapılan açıklamada 2023 yılında köprü ve otoyollara zam gelmediği açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zam haberleri tamamen asılsızdır"

"Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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