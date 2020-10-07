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Kapalı Maraş hamlesi Yunan'ı çıldırttı! Kapalı Maraş açılacak mı?

KKTC'nin Kapalı Maraş'ı açacağını açıklamasının ardından Yunanistan, "Rum Kesimi Yönetimi'ne tam destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Kapalı Maraş hamlesi Yunan'ı çıldırttı! Kapalı Maraş açılacak mı?
07 Ekim 2020 Çarşamba 00:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından ortak bir açıklamayla duyurulan Kapalı Maraş'ın açılması Yunanistan'ı çıldırttı. 

Yunanistan, Kapalı Maraş için "Rum Kesimi Yönetimi'ne tam destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN SEÇİMİNİ YAPTI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ankara'da 46 yıllık hasretin biteceğini açıklamıştı. Tatar Kapalı Maraş'ın perşembe günü yeniden açılacağını duyururken, Yunanistan yine Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.

Etiketler; #Ersin Tatar #kktc #Kapalı Maraş #recep tayyip erdoğan
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