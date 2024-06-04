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Kapadokya'da Şüpheli Ölüm iki günlük evli gelin Vefaat Etti

Kapadokya'da Şüpheli Ölüm iki günlük evli gelin Vefaat Etti

Kapadokya'da Şüpheli Ölüm iki günlük evli gelin Vefaat Etti
Admin
Admin
04 Haziran 2024 Salı 10:46

Balayı tatili için eşi birlikte Kapadokya'ya giden iki günlük gelin Nazlı Can Göksu, kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Göksu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

İki gün önce dünya evine giren Nazlı Can Göksu (21), eşi ile birlikte Kapadokya'ya balayı tatili için geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan bir otele yerleşen Göksu çiftinden Nazlı Can Göksu gece saatlerinde rahatsızlandı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Nazlı Can Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Göksu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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