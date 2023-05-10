Kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak, kamu işçileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam pazarlığında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor.' İfadelerini kullanarak kamu işçisinin alacağı zam oranını açıkladı. Zam oranının belli olmasının ardından “Kamu işçisi zamlı maaşı ne zaman alacak, hangi ay? Kamu işçilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek, bu ay verilir mi?” sorularının yanıtı sorgulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2023 Yılı kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisinin zam oranına ilişkin, 'Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz' dedi. Peki, Kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak?

Kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak, kamu işçilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek?

Kamu işçisi zamlı maaşı, kararın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası alacak

İşçilerin talebi neydi? İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif ederken, işçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması oldu.

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyordu. Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyordu. Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep edilmişti.

Belediye Şirket İşçileri Tediye Alacak mı?

Dün Açıklanan Kamu Çerçeve Sözleşmesinde yer alması beklenen 52 yevmiyelik tediye malesef belediye şirket işçilerinikapsamadı bu durum belediye kanadında büyük bir hayal kırıklığı yarattı .