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Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi

Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi

Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
Admin
Admin
12 Ocak 2024 Cuma 14:47

,İngiltere'de 25 yaşındaki kadın cezaevi memuru Shania Begum, görev yaptığı cezaevinde mahkum Joshua Mulllings ile erzak dolabında cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı. Çiftin sık sık erzak dolabına gittiği ve cinsel ilişkiye girdiği, cezaevi yetkilileri tarafından yerleştirilen gizli kamera ile tespit edildi.

İngiltere'de 25 yaşındaki kadın cezaevi memuru Shania Begum, görev yaptığı cezaevinde Joshua Mulllings isimli mahkumla erzak dolabında cinsel ilişkiye girdi. Kameralar tarafından da kaydedilen ve ülke gündemine bomba gibi düşen olay sonrası kadın gardiyan tutuklandı.

ODAYA KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Mahkeme, çiftin hapishanede sık sık erzak dolabının olduğu odaya gittiğini tespit etti. Bu durumdan şüphelenen cezaevi yetkilileri, odaya gizli kamera yerleştirdi ve çifti suçüstü yakaladı. Kamera görüntülerinde Begum'un mahkumla ilişkiye girdiği sıradan telsizden yapılan anonsu da umursamadığı ortaya çıktı.

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