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Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masadaki öncelikli gündem Orta Doğu'da yükselen gerilim

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masadaki öncelikli gündem Orta Doğu'da yükselen gerilim

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masadaki öncelikli gündem Orta Doğu'da yükselen gerilim
Admin
Admin
16 Nisan 2024 Salı 12:30

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en sıcak başlığı ise İran-İsrail gerilimi. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak. Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacak.

GAZZE'DE ATILACAK ADIMLAR KONUŞULACAK

Ayrıca Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖR OPERASYONLARI DA MASADA

Toplantının bir diğer konusu Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar Kabine'de ele alınacak. Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

BEŞTEPE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

On binlerce öğretmen adayının gözü hükümetten gelecek atama haberinde. Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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