Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Ruhsatsız silahlarla yaşanan şiddet olaylarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek "Ruhsatsız silah sayısı ruhsatlı silah sayısını geçti. Bizim bir an evvel bu cezaları caydırıcı hâle getirmemiz lazım" çağrısında bulundu. Gökçek'in ardından söz alan AK Partili Emin Akbaşoğlu "Ruhsatsız silahlarla ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapıldığını Meclisin bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.