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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda resmi imzayı atıyor. Sahaya çıkan Mourinho ve Ali Koç tribünleri selamlıyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzaladı
Kamusaati
Kamusaati
02 Haziran 2024 Pazar 20:34

Dünyaca ünlü teknik direktör Fenerbahçe'de...

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti.

Taraftarları selamladı

Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

Sahaya çıktı

Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı.

Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Mourinho tezahüratlarında bulundu.

Resmi imzayı attı

61 yaşındaki usta çalıştırıcı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarı önünde resmi imzayı attı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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