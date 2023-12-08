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Japonya'da esrarengiz olay! On binlerce sardalya ve orkinos kıyıya vurdu

Japonya'da esrarengiz olay! On binlerce sardalya ve orkinos kıyıya vurdu

Japonya'da esrarengiz olay! On binlerce sardalya ve orkinos kıyıya vurdu
Admin
Admin
08 Aralık 2023 Cuma 11:48

Japonya'nın Hakodate şehrinde on binlerce sardalya ve orkinos kıyıya vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, balıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan olayla ilgili konuşan bir balıkçı, "Ben daha önce oksijensizlikten karaya vuran balıkların öldüğünü görmüştüm fakat ilk defa bu kadar çok balığın öldüğünü görüyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya'da yaşanan bir olay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Hakodate'deki Toi limanı yakınlarında on binlerce sardalya ve orkinos kıyıya vurdu.

ESRARENGİZ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şehir yönetimi ve eyalet yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatırken, balıkların temizlenmesi için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

"İLK DEFA BU KADAR ÇOK BALIĞIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUM"

Yetkililer, tonlarca ölü balığın plaja vurduğunu açıklarken Japon medyasına konuşan 65 yaşındaki bir balıkçı, "Ben daha önce oksijensizlikten karaya vuran balıkların öldüğünü görmüştüm fakat ilk defa bu kadar çok balığın öldüğünü görüyorum" ifadesini kullandı.

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