İzmit Belediyesi'nde 50 milyon tartışması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, belediyeye ait işleri, yeğenlerinin kurduğu şirketlere doğrudan teminle vermesi, ihalesiz işlerle makbuz karşılığında ödemeler yapıldığını ortaya çıkmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan denetimlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenlerine ait şirketlere ihalesiz, doğrudan teminle milyonluk işler verdiği, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın kardeşine ihalesiz işler verildiği ortaya çıkmıştı.

Gelişmeler üzerine Zafer Partisi Kocaeli teşkilatı üyeleri protesto yürüyüşü düzenledi. İzmit Belediyesi önünde toplanan grup basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'nin, İzmit halkına ait 50 milyon TL'yi, doğrudan temin yoluyla, birlikte iş tuttuğu çete veya çetelere hortumlatmasından dolayı toplandıklarını ifade eden Zafer Partisi Kocaeli il Başkanı Vedat Çalık, “Nasıl ki PKK irtibatlı inşaat firması ile Kuşadası Belediyesi'nin birlikte iş tuttuğunu ortaya çıkartan gazeteci yazar Ergün Poyraz evinin önünde silahlı saldırı ile darp edilerek yoğun bakıma kaldırıldıysa, CHP'li İzmit Belediyesi'nin eş, dost, akraba, yeğen, yandaş çeteler tarafından haraca bağlanmasını, her ay 4-5 milyon TL fatura ödemeye mecbur bırakılmasını vurguladığımız için, yazar Ergün Poyraz ile aynı akıbeti yaşayacak olmanın endişesini yaşıyoruz” dedi.

İzmit halkına seslenen Çalık, “Sizin hiç 50 milyon TL'niz oldu mu? Siz hiç bu kadar parayı kazanabileceğinizi hayal dahi ettiniz mi? Sizin hayalini dahi kuramadığınız 50 milyon TL, İzmit Belediyesi'ne çöreklenen eş, dost, yeğen ve yandaşın doğrudan yolsuzluk ile hiç ettiğini biliyor musunuz? İzmit halkı adına, Fatma Kaplan Hürriyet'e soruyorum; İzmit Belediyesi'ne her ay 4 milyon 166 bin TL lik fatura bırakan, eş dost akraba, yandaş, arkadaş kimlerdir açıklayınız? Doğrudan temin satın alımlarda, büyükşehir sınırları içindeki idareler için üst limit 121 bin 405 TL olduğu bilinmektedir. 121 bin 405 TL'LİK satın alımlar ile ayda toplam 4 milyon 166 bin TL ödemek için İzmit Belediyesi'ne neler satın aldığınızı, hangi kalemlere bu dehşet büyüklükte harcamayı yaptığınızı kent insanı merak etmektedir. Göreve gelmeden önce, gelir gider bilançosunu İzmit Belediyesi'nden aşağı sarkıtarak asacağını ve şeffaf belediyecilik yapacağını söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin, aylık 4 milyon 166 TL tahsis eden firmaların isimlerini kent sakinleriyle paylaşır mı?” diye konuştu.