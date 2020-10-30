İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul'da hissedildi İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. Depremin etkisi İstanbul'da da hissedildi.

İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul'da hissedildi

İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul'da hissedildi İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. Depremin etkisi İstanbul'da da hissedildi.

İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul'da da hissedildi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

BİNALAR YIKILDI

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.