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İzmir'de ekmeğe zam geldi, 200 gr ekmek 7 lira oldu

İzmir'de 200 gram ekmek, yarın itibarıyla kent genelinde 7 TL’ye satılacak.

İzmir'de ekmeğe zam geldi, 200 gr ekmek 7 lira oldu
Kamusaati
Kamusaati
03 Temmuz 2023 Pazartesi 22:02

Sektörün maliyet artışları nedeniyle esnafın zam beklentisi gerçekleşti..

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz gün ekmek fiyatı için yeni bir zam açıklamasında bulunmuştu.

Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatının temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7,5 TL arasında olacağını açıklamıştı.

Bazı ile ve ilçelerde ekmek zamlı fiyattan satılmaya başladı.

Bu illerden biri de İzmir oldu..

İzmir'de ekmek 7 TL oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve İzmir Fırıncılar Odası imzasıyla yayınlanan belgede yer alan fiyat tarifesine göre, gramajı 200 gram olan ekmek 7 liraya satılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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