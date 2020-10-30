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İZMİR BUCA'DA YIKILAN BİNALAR VAR KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İzmir de şiddetli bir deprem oldu,deprem İstanbul'dan hissedildi

İZMİR BUCA'DA YIKILAN BİNALAR VAR KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
30 Ekim 2020 Cuma 15:25

Son dakika! AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre merkez üssü İzmir olan, İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Buca ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

YIKILAN BİR ÇOK BİNA VAR..AYRINTILAR GELECEK..

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR..

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