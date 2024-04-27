İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan 3. tur seçimin ardından belli oldu. Üçüncü turda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı seçildi.

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİTTİ

İyi Parti'de yeni genel başkanın belirleneceği 5. Olağanüstü Kurultayı sona erdi. Genel başkanlık için yarışan adaylardan Koray Aydın 1. turda 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. 2. turda Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı. 2. turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

PARTİNİN YENİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Seçim 3. tura kaldı. Üçüncü turda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in yerine İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

AKŞENER, KENNEDY'NİN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenen Akşener'in 19 dakikalık konuşmasının sonunda John F. Kennedy'nin sözünden de alıntı yaparak "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız" ifadelerini kullandı.