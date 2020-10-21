İYİ Parti'nin 'atanamayan öğretmenler'e ilişkin önerisi TBMM'de kabul edilmedi

İYİ Parti'nin 'atanamayan öğretmenler'e ilişkin önerisi TBMM'de kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, "atanamayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak gerekli çözümlerin belirlenmesi" konusunda verdiği önergenin, gündeme alınma önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin, "atanamayan öğretmenlerin sorunlarının belirlenmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, öğretmen açığına rağmen atanamayan öğretmenlerin sayısının giderek arttığını savundu.

Eğitim sisteminin öznesi olan öğretmenlerin, atanamamaları nedeniyle başka işlerde çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Örs, "Araştırmalar, atanamayan öğretmenlerin sayısının yarım milyonu aştığı yönündedir. Eğitim sistemindeki plansızlık bu sayının her yıl daha da artmasına neden olmaktadır." dedi.

Eğitim fakültesinden mezun olan gençlerin, en verimli yıllarında işsiz kaldığını, farklı işlerde çalıştığını öne süren Örs, "İşsiz kalan öğretmenlerimiz, özel eğitim kurumlarında asgari ücretle çalışmaya razı olmaktadır." diye konuştu.

- "Çalışma yaşamı güvencesizleştiriliyor"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, çalışma yaşamının, kamu başta olmak üzere bütün alanlarda güvencesizleştirildiğini savundu.

Pekgözegü, "İntihara sürüklenen, atanamayan öğretmenler gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bunun önüne geçmenin bir an önce çaresine bakmalıyız." dedi.