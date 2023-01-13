İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve geceyi hastanede geçireceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Akşener'in geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İYİ Parti yetkilileri, Meral Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Akşener'in hastanedeki kontrollerinin sürdüğü belirtildi. Akşener'in sağlık durumuyla ilgili doktoru da hastane önünde açıklama yaptı. İYİ Parti liderinin sağlık durumun iyi olduğu açıklandı. Akşener'in doktoru, sağlık durumunda endişe edecek bir durumun olmadığını belirterek, "Genel Başkanımız bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

TURHAN ÇÖMEZ: GÖZLEM AMACIYLA HASTANEDE KALACAK

Akşener'in başdanışmanı ve aynı zamanda doktor olan Turhan Çömez ise "Genel Merkez'deki bir toplantı esnasında kendisi bir çarpıntı hissetti. Hepiniz biliyorsunuz yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı üzerine biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Acil serviste tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikleri tamamlandı. Bu gece gözlem amacıyla hastanede kalacak. Yarın taburcu edilmesi planlanıyor. Endişe edecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"TETKİKLERİNDE BİR SORUN TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'in yarın taburcu olmasının planlandığını belirtti. Zorlu, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'dan Akşener için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yavaş, "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

KARAMOLLAOĞLU: GEÇMİŞ OLSUN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şunları söyledi: "Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldım. Bir kez daha kendisine ve İYİ Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."