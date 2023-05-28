İYİ Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener kameralar karşısına geçti. Akşener, "Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Bu seçimlerde milletimiz söyleyeceğiniz söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamaktır. Biz İYİ Parti olarak yapacağız. Umutsuzluğa kapılmayın. Sorunlara eğilme vakti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Akşener, "Umarım kazanma hırsı gözünü yeniden kör etmez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunu resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu bugün tamamladık. Sandıklarda görev yapan tüm müşahitlerimize, okul ve sandık görevlilerimize, avukatlarımıza, her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum.

"MİLLETİMİZİN BİZE VERDİĞİ MUHALEFET GÖREVİNİ YÜRÜTECEĞİZ"

Tüm provokasyonlara rağmen milletimiz büyük bir olgunluk içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun. Ülkemizdeki seçim gündemi ülkeyi çok yordu. Birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Artık bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bize verdiği muhalefet görevini yürüteceğiz.

"SEÇMEN BİZİM İÇİN EN HALİS ÖLÇÜTTÜR"

Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki, seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Bize düşen mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonucu üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın.

"BİZ HALA BURADAYIZ"

Bir irade ortaya konduğunda niye ona oy verdin hakkı hiç kimsede olamaz. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinledik. Milletimizin istekleri dışında hiçbir hırsın bulunmasına müsaade etmedik ve o sebeple de zaman zaman, ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki, biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti'nin mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de.

"ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da sonuçlardan çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Şu anda biz daha 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını aramızda konuşmadık. Millet İttifakı nedir ne değildir olayı başka bir mesele.