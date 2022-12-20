0
2
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi

Kılıçdaroğlu’nun "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı" sözlerine İyi Parti kurmayları, “Kazanacak aday istiyoruz" diyerek CHP Lideri'nin adaylığına bir kez daha karşı çıktı.

İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
Kamusaati
Kamusaati
20 Aralık 2022 Salı 16:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz." sözlerine verdiği "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır." yanıtı "İttifak çatırdıyor" yorumlarına neden oldu.

İyi Parti'den yanıt geldi

Bu konuşmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İyi Parti cephesinden yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Kazanacak aday istiyoruz" tepkisi veren İyi Partili kurmaylar, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin iç işlerine karışmak değildir. 2023'te kim Cumhurbaşkanlığı'nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir."

"Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı?"

Cumhuriyet'in haberine göre İyi Partili kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun "Saraçhane olayını Almanya'da öğrendim." sözlerini de Akşener'in katılımı üzerinden şöyle değerlendirdi:

"İttifakın temel mantığında mücadele var. Yargı üzerinden ittifakın ortak adayı İmamoğlu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirilmiş. İmamoğlu da bir mücadele ortaya koyuyor. Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı? Bunun altında başka bir neden aramaya gerek yok."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Asgari ücrette karar günü
Asgari ücrette karar günü
0
Kayseri'de Okullar tatil mi 20 Aralık 2022 Salı Kar Tatili Var mı?
Kayseri'de Okullar tatil mi 20 Aralık 2022 Salı Kar Tatili Var mı?
0
Kemal Kılıçdaroğlu: 6'lı masa isterse aday olurum
Kemal Kılıçdaroğlu: 6'lı masa isterse aday olurum
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.