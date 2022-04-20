bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

İsmail Ok'un AK Parti kadrosuna katıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
Ömer
Ömer
20 Nisan 2022 Çarşamba 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında kadrolara yeni bir isim eklendiğini açıkladı.

2020 yılında İyi Parti'den istifa ederek Meclis'te bağımsız milletvekilliği görevini yürüten İsmail Ok'un AK Parti'ye katıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Ok'un partiye katılışını, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bu Ramazan ayında daha da güçlenmiştir." sözleriyle duyurdu.

"Hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum"

Partiye katılımından büyük heyecan duyduğunu belirten İsmail Ok, "Çok mikrofon önünde konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum." dedi.

"Çeyrek asır sonra Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan İsmail Ok, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz 'Azerbaycan ne kadar istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın topraklar bağımsızlığına kavuştu.

"Tehditleri başlarını balyoz gibi ezdi"

Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden içeriden ve dışarıdan tehdit eden hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir.

Bu vesileyle Kuzey Irak'ta Suriye'de ve ülkemizin her karış toprağında kanlarını canlarını feda ederek şehit olan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"Türkiye, oyun kuran bir ülke olmuştur"

Söylenecek çok şey var ama mübarek Ramazan ve söz ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. SİHA/İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan, oyun kuran ve düşmanlarına korku salan bir ülke olmuştur.

İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, Allah mahcup etmesin diyorum."

İsmail Ok'un İyi Parti'den istifa etme gerekçesi

Daha önce basına yaptığı açıklamalarda İyi Parti'den istifa nedenini açıklayan İsmail Ok, parti lideri Meral Akşener ile HDP ittifakı noktasında ters düştüklerini söylemişti.

İyi Parti'nin kurucu üyesi olan İsmail Ok, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akşener'e şu soruyu sordum. Biz CHP ile ittifakız. Ama CHP'nin de görülüyor ki HDP ile bir iş birliği var. Dolayısıyla ben bundan rahatsızlık duyuyorum, bunu kabul edemem ve bunu devam ettiremem dedim.

"Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor dedi"

Sayın Akşener de bunun üzerine

1- Hala yerel yönetim şeyini aşamamışsınız' dedi.

2- Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum demiyor ama dedi. Ve bu söz benimle mezara gidecekti fakat söylüyorum;

'Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor' dedi."


Kaynak: Kamu Saati Özel
İngiliz turistler için Türkiye'de tatilin maliyeti hesaplandı
İngiliz turistler için Türkiye'de tatilin maliyeti hesaplandı
0
21 Nisan Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
21 Nisan Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
21 Nisan Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
21 Nisan Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.