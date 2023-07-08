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İYİ Parti'den 'Her şey kurgudan ibaret' diyerek istifa etti! Bakın hangi partiye katıldı

İYİ Parti'den 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı olan Arzu Yıldırım, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı. Yıldırım "Bir hayalin peşine takılarak 2017 yılında gittiğim İYİ Partide her şeyin bir kurgudan ibaret olduğunu anladım" dedi.

İYİ Parti'den 'Her şey kurgudan ibaret' diyerek istifa etti! Bakın hangi partiye katıldı
Kamusaati
Kamusaati
08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:48

MHP İzmir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Yıldırım'ın rozetini MHP İl Başkanı Veysel Şahin taktı. Arzu Yıldırım, "Son zamanlarda şahit olduklarım ve duyduklarım gerek vekillik gerekse Genel İdare Kurulu listelerinin liyakat esasına değil de maddi üstünlüklere göre belirlendiği yönündedir. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu söylenen, sosyal medyada küfürler savuran ve illegal işlerle bağlantılı olduğu söylenen kişilere kapılar sonuna kadar açılmıştır." ifadelerini kullandı.

"İYİ Partide her şeyin bir kurgudan ibaret olduğunu anladım"

Eski partisine eleştiriler yönelten Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelinen noktada küresel çıkarların oyuncağı olmuş bir partinin içinde bulunmayacağımı geç de olsa anlamış bulunmaktayım. Bir hayalin peşine takılarak 2017 yılında gittiğim İYİ Partide her şeyin bir kurgudan ibaret olduğunu anladım. İYİ Partide Ülkücüler sevilmez hatta her zaman dışlanır. Tüm Ülküdaşlarımdan, özellikle Genel Başkanım Devlet Bahçeli'den tüm kalbimle özür diliyorum. Yuvaya dönmekten son derece gururluyum. Yuvamda şehrimize, insanlarımıza hizmete devam edeceğim."

Veysel Şahin de MHP'nin Ülkücülerin baba ocağı ve de ana kucağı olduğunu kaydederek, Yıldırım'a "Yuvaya hoş geldin." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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