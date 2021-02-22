İtalya'da gördüğü meyve ve sebze kurutma tesisini Niğde'de kurarak yurt dışına açıldı

Niğde'de yaşayan 25 yaşındaki Burak Akbulut, öğrencilik yıllarında gittiği İtalya'da kurutulmuş sebze ve meyveye ilginin fazla olduğunu görünce hemen harekete geçti. Akbulut, 1,5 milyon lirası hibe olmak üzere yaklaşık 7,5 milyon liraya kurduğu tesiste kuruttuğu 30'a yakın meyve ve sebze çeşidini yurt içi ve dışına gönderiyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden mezun olan Akbulut, okuduğu dönemde Erasmus programıyla gittiği İtalya'da, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve ve sebzeye ilgi olduğunu görerek, Türkiye'de bu alanda çalışmayı planladı. Mezun olduktan sonra hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuran Akbulut, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meyve ve sebze kurutma tesisini yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirdi.

"BİZ NEDEN YAPAMAYALIM"

Akbulut, İtalya'da yaklaşık 7 ay eğitim aldığını ve orada kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler üzerine araştırmalar yaptığını söyledi. Bu alanda ciddi bir pazarın olduğunu anlatan Akbulut, "İtalya'da bunları görünce 'biz neden yapamayalım' diyerek bu yola başladım. Türkiye'ye döndüğümde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir proje yazarak bu süreci başlattım. Sonra Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bu yatırımı yaptık. Yaklaşık 7,5 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bunun 1,5 milyon lirasını Tarım ve Orman Bakanlığından hibe aldık. Tesisimizde, kavun, karpuz, domates, elma, pancar, siyah havuç, portakal, limon, nar, muz, çilek gibi birçok meyve ve sebzenin kurutmasını, cipsini, öğütmesini yapıyoruz. Yaklaşık 30 çeşit meyve ve sebzeyi işliyoruz. Başlıca sebzelerimiz ise ıspanak, maydanoz, dere otu. Bu ürünleri toz, granül ve yaprak şeklinde kurutulmuş ve öğütülmüş olarak üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbulut, 8 bin metrekare alan üzerinde kurdukları tesiste, 50 kişiye istihdam sağladıklarını, ilerleyen dönemde kapasitelerini 2 katına çıkarmayı planladıklarını belirtti.

"KURUTULMUŞ ÜRÜN KAPASİTESİNİ 800 TONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tesiste yıllık yaklaşık 2 bin ton yaş meyve ve sebze işlediklerini aktaran Akbulut, şöyle devam etti:

"Buna bağlı olarak 200 ton kurutulmuş ürün üretiyoruz. Kapasitemizi yıllık yaş olarak yaklaşık 7 bin tona, kurutulmuş olarak da 800 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizi iç piyasada birçok ile gönderiyoruz. Aynı zamanda Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'ye göndermeye başladık. İhracatımız 4-5 ülkeye aktif olarak devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretime aksatmadan devam ediyoruz. Ayrıca yaklaşık 500 dekar alanda domates, kavun, karpuz, elma gibi ürünleri kendimiz üretiyoruz."

Akbulut, Niğde ve çevre illerdeki çiftçilerden narenciye, portakal, limon, muz, nar gibi ürünleri tedarik ettiklerini, ülke ekonomisine fayda sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı