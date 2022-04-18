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İsveç'te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması sorası 3 gündür birçok kentte yaşanan protestolarda, çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

İsveç'te aşırı sağcının Kur’an-ı Kerim provokasyonu sonrası ülke karıştı
Ömer
Ömer
18 Nisan 2022 Pazartesi 11:07

İsveç’te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın, geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

Çok sayıda araç ateşe verildi

İHA'nın haberine göre; aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti.

16 polis yaralandı

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda, şu ana kadar 16 polisin yaralandığı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildiği ifade edildi.

Polis şefi: Polislerin hayatlarına kastediyorlar

İsveç Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg dün yaptığı açıklamada, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kastettiğini belirtmiş, "Daha önce şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey." demişti.

Irak ve İran’dan İsveç’e nota

Irak ve İran, Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç’e nota verdi.

Provokasyonlarını Avrupa'ya yayma peşinde

Öte yandan Danimarka’da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020’de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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