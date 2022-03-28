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İstifa ile tazminat alan tekrar çalışabilir mi?

İstifa ile tazminat alan tekrar çalışabilir mi?

İstifa ile tazminat alan tekrar çalışabilir mi?
Ömer
Ömer
28 Mart 2022 Pazartesi 12:51

Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar istifa ederek tazminat alabilirler. Ancak tekrar çalışmaları kafaları karıştırıyor. Oysa Yargıtay son noktayı koydu.

1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları yazı ile tazminat talebinde bulunuyor. Bunu biraz daha açalım. Yasalarımıza göre tazminat alabilmek için kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. Dolayısıyla istifa ettiğinizde kaç yıl çalışırsanız çalışın, tazminat alamıyorsunuz. Fakat bunun bazı istisnaları da yasalarımızda mevcut. Bu istisnalardan birisi de 15 yıllık sigorta süresini ve 10 yıllık prim süresini tamamlamış olmak. Ancak bu avantajdan yararlanmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3600 gün primi tamamladıysanız ya da tamamlama imkanınız varsa tazminat alabilirsiniz. Tabii son işyerinizde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız da gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra sigortalı olmuşsanız bu kez şartlar 25 yılı ve 4500g ünü tamamlamak şeklinde değişiyor. Ayrıca sadece 7 bin günü tamamlayanlar da bu haktan yararlanıyor.

Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Tabii o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak gerektiğini tekrar hatırlatalım. Bu arada istifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın. Şimdi gelelim asıl konuya. Bu şekilde tazminat alarak yarılan bir işçi tekrar çalışabilir mi?

Bu sorunun cevabı artık 'Evet' olacak. Daha önce ayrılanlar aleyhine açılan davalar mahkemelerde konu olurken en son Yargıtay'dan da kararlar çıkmaya başladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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