İşten çıkarma yasağı göstermelik!!! İşçiyi Sözleşmeli İşe Alıp 3 Ay Sonra Çıkarıp Tekrar İşkur Destekli İşçi Alıyorlar özellikle büyük marketler bunu alışkanlık haline getirdi devlet ne zaman buna dur diyecek? Sol Parti önceki gün TBMM’ye sunulan kanun teklifini değerlendirdi. İşten çıkarma yasağının göstermelik olduğunu ifade eden Sol Parti, gerçeğin işçiye sefalet ücreti dayatması ve grev yasağı olduğunu vurguladı

Hükümet kamuoyunda işten çıkarmaların yasaklanması şeklinde duyurduğu kanun teklifini 14 Nisan’da TBMM’ye sundu. Sol Parti ise konuya ilişkin bir basın açıklaması yayımlayarak teklifi değerlendirdi.

“Taslakta, işten çıkarmanın yasaklanması ücretsiz izin düzenlenmesi ile göstermelik hale getirilmekte; işverene tek taraflı işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi verip, işçinin ücretsiz izin nedeniyle sözleşmeyi fesh etme hakkı da elinden alınmaktadır” denilen açıklamada düzenlemenin işçiye sefalet dayatması olduğu vurgulandı.

İŞKUR DESTEKLİ 3 Y İŞE ALIP SONRA KAPI DIŞINA KOYUYORLAR

Devlet istihdam politikası kapsamında İşkur tarafından maaşları ve Sgk Primleri yatırılan işçiler şirketlerce hem bedavaya çalıştırılıyor hemde 3 ay sonra sürekilik gerekirken bu işçiyi kovup tekrar işkurdan talep yapıyor tam manasıyla büyük bir rezillik ne denetleyen var ne de biz söz söyleyen özellikle büyük şirketler bunu alışkanlık haline getirdi. Zincir marketlerde Çok sık rastlanılan bu duruma ne çalışma bakanlığı ne de cumhurbaşkanığı bir kelime dahi söylemiyor...

İşten Çıkarma yasağı var ama takan kim ?

İşten çıkarma yasağını duyuran cumhurbaşkanımız burda işçiyi korumuş mu korumamışmı belli değil işveren sözleşmeli olan personeli yasağa rağmen yine kapı önüne koyuyor ayrıca koymasa bile hemen 3 ay ücretsiz izine gönderiyor üstüne üstlük yasağa rağmen.. Denetleyen kim bu kadar insanı mağdur eden Market zincirlerinden sayın cumhurbaşkanın haberi dahi yoktur. Cumhurbaşkanımıza giden her bilgi bizce yanlış Sayın cumhurbaşkanım lüğtfe kendinze bir denetleme mekanizması oluştrun biri size yalan söylerse diğerinin gelip sizi uyarmasını sağlayın lütfen bunca insan ekmeksiz aşsız kaldı yazıktır günahtır..

3 BİN LİRAYA İŞTEN ATMAK SERBEST

İşten atılma yasaklansa dahi patrona açık kapının bırakıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Üstelik ‘ Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler’ le işçi tazminatsız olarak işveren tarafından işten atılabiliyor. Bu da işverene bu gerekçeleri göstererek işçiyi tazminatsız işten atma gücünü veriyor. İşverene işçiyi işten çıkarması durumunda yapılacak yaptırım ise brüt asgari ücret düzeyinde para cezası 2943 TL! Bütün bu sözde işten çıkarılması yasaklanmış işçiye verilecek ücret ise günlük 39,24 (aylık 1177 TL) açlık, sefalet dayatmasıdır!”

PANDEMİDE TOPLU SÖZLEŞME YASAK!

Grev ve toplu sözleşme yasaklarını da değerlendiren Sol Parti teklifin derhal geri çekilmesini talep etti. Açıklamada grev ve toplu sözleşme yasaklarına ilişkin şunlar ifade edildi, “İşçilerin mevcut yasada var olan toplu sözleşme ve grev yapma hakkı üç ay süreyle yasaklanmakta hatta bu yasak Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilmektedir. İşçilerin salgına rağmen çalışmaya devam ettirilmesi; üretim serbest, işçilerin hakkı olan grev ve toplusözleşmeler yasak demektir. Taşeron işçilerin toplu sözleşme sürecini de 2021 e sarkıtan bu sömürü yasası derhal geri çekilmelidir!

Sermayenin bugüne kadar istediği işçilerin yüzyıllardır yürüttüğü mücadeleler ve ödediği bedeller sonucu kazandığı haklarını, halk canıyla uğraşırken, tek seferde torbaya doldurup gaspetmek fırsatçılıktır, ahlaksızlıktır, sömürünün katmerleşmesidir!”

Açıklama acilen alınması gereken 6 önlemle bitirildi. Bu önlemler şu şekilde sıralandı;

► Zorunlu işler dışındaki tüm üretim durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır.

► İşten çıkarmaları gerçek anlamda yasaklayan düzenleme yapılmalıdır.

► Salgın boyunca elektrik, doğal gaz, su, internet ücretsiz verilmelidir.

► İhtiyacı olan hanelere gıda ve temizlik malzemeleri ücretsiz sağlanmalıdır.

► Tüm sağlık hizmetleri kamu eliyle ücretsiz olarak sunulmalıdır!

► Tek adam rejiminin ve sermayenin para sayarken, emekçileri, halkı yoksullukla, çaresizlikle boğuşturan bu karanlık günlerden; dayanışmamızla, itirazımızla, mücadelemizle çıkacağız!