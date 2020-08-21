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İşte Türkiye'nin bulduğu doğalgazın miktarı!

"Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu"

İşte Türkiye'nin bulduğu doğalgazın miktarı!
21 Ağustos 2020 Cuma 01:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü (21 Ağustos 2020) duyuracağını belirttiği 'müjde'nin ardından Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 'önemli' bir doğalgaz rezervi bulduğunu açıkladı. 800 milyar metreküp olduğu düşünülen doğalgaz rezervinin Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor.

Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulgusuna ulaşıldı. "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" diyen yetkili, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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