İşte Beklenen Oldu! skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı

Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediye şirketine yönetim kurulu olarak getirmesinin yankıları sürerken, bir skandal atama haberi de Kırşehir'den geldi. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı. Atamaların ardından Ekicioğlu ve Kırşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi.
CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.
URSA'DAN SONRA BİR SKANDAL ATAMA DA KIRŞEHİR'DE
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamasının ardından bir skandal atama haberi de Kırşehir'den geldi. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yardımcı olarak akrabalarını seçti.