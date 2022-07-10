İstanbul’da sağanak felakete dönüştü: Kamyonlar suya gömüldü

Dün gece megakenti esir alan yoğun yağış sonrası yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken, 20 hafriyat kamyonu ile 5 iş makinesinin suya gömüldüğü belirlendi.

Günlerdir sıcak havanın hakim olduğu İstanbul, dün gece uzun zamandır olmadığı kadar yağış aldı.

Sağanak taşkınlarına yol açtı, evleri ve iş yerlerini su bastı.

İş makineleri de sağanaktan nasibini aldı.

266 su baskını ihbarı

Yağışın etkili olduğu ilçelerden Esenyurt'taki Haramidere taştı.

Esenyurt'un Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin taşması sonucu meydana gelen su baskınında 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrika sular altında kaldı.

Su taşkınlığının meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeden gün içinde 266 su baskını ihbarı yapıldı.

Tahliye çalışmaları tüm gün sürdü

İhbarlarla birlikte çok sayıda Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve jandarmada görevli ekip olay yerine sevk edildi.

Ekipler, su altında kalan evlerden önce vatandaşları ardından da biriken suları tahliye etmek için gün boyu çalışmalarına devam etti.

Yeni görüntüler

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ekiplerinin, evlerde mahsur kalan kimse olup olmadığına dair çalışma yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde evlerdeki su seviyesinin insan boyunda olduğu ve evlerdeki bütün eşyaları sürüklediği görüldü.

İmamoğlu, tatilden tweet attı

İstanbul yine felaketi yaşarken gözler sahada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenildi.

Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Altyapı çalışması yapılan noktada sorun yaşanmadı"

İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3 bin 179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.”

Bağcılar’da son durum

Öte yandan Bağcılar'da da yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu.

Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi.

11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi suya gömüldü

Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı.

Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti.

İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

“Burada milyarlarca zarar var”

Olayla ilgili DHA’ya konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar, “Bayram tatili için paydos ettik, 5-6 firma olarak araçlarımızı buraya çektik. Gece aniden doğal afet olduğu için burada kimsenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Büyükşehir belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ekipleri şu an çok yoğun, onlara da bir şey demeye hakkımız yok. Burada tek bir hata varsa gece burada kalan bekçinin telefon edip söylememesi bu duruma getirdi. Burada milyarlarca zarar var.” diye konuştu.

Göle dönen şantiye alanı ve su altında kalan araçlar havadan görüntülendi.

9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinası zarar gördü

Güngören'de de durum farklı değildi.

Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait otopark şantiyesi sağanak yağış sonrası su altında kaldı.

Sabah saatlerinde göle dönen şantiye alanında bulunan 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinası sular içinde kalarak zarar gördü.

Belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.