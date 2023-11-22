İstanbul merkezli rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonu kapsamında 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçunu mercek altına aldı.

Ekipler, yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda Maltepe'de bulunan bir otopark sahibi gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

46 polis memuru gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 7'si başka illere tayin olmuş, 39'u İstanbul'da görevli çoğunluğu trafik polisi olan 46 polisi sabah saatlerinde gözaltına aldı.

İstanbul'da görev yapan 39 polis memurunun sorguları devam ederken İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği de bir açıklamada bulundu.

Valilik, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonu kapsamında 59'u sivil, 46'sı polis memuru 105 kişinin yakalandığını bildirdi.

Operasyon kapsamında 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: