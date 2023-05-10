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İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan kadın, terörist çıktı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurları, şüphe üzerine durdurdukları kadının sahte kimlik kullandığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu terör örgütüne üye olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan kadın, terörist çıktı
Kamusaati
Kamusaati
10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:36

Dün saat 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda, polis memurları şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik istedi. K.G. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler kadını gözaltına aldı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "08 Mayıs 2023 tarihi 17.50 sıralarında İstanbul Havalimanında uygulama yapan görevlilerimiz şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurmuştur. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada K.G. ismine düzenlenmiş sahte kimlik kartı kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın N.G. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan N.G. isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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