İstanbul'da özel sektör de dahil mesai saatleri değişiyor! 4 seçenek var İstanbul'da özel sektör de dahil Çalışma saatleri değişiyor! Şok Değişim Başladı

İstanbul'da özel sektör de dahil mesai saatleri değişiyor! 4 seçenek var

İstanbul'da özel sektör de dahil mesai saatleri değişiyor! 4 seçenek var İstanbul'da özel sektör de dahil Çalışma saatleri değişiyor! Şok Değişim Başladı

Artan corona virüs vakaları sonrası Ankara'nın ardından İstanbul'da da mesai saatleri değişiyor. Yeni düzenleme ile kentte mesai saatleri için 07.00-14.00, 08.00-15.00, 09.00-16.00, 10.00-17.00 olmak üzere 4 farklı zaman dilimi belirlendi.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla toplantılar yapıldı.

ik saatlere ayarlama yapılır

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı olasi yeni düzenleme ile ilgili önerileri şöyle:

“Corona virüs nedeniyle ayakta 1/3’e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı.

Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10’u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10’u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor.

Trafik te en üste ulaşan 10 ilçe

İstanbulla fazla trafik üreten 10 ilçe var. Her yerde trafik oluşmuyor. Hiç değilse o 10 ilçedeki kamu ve özel sektör iş yerlerinin saatlerini ayarlasak o zirve saat baskısını kaldırırız.

Bugün aksi halde metrobüse bir sefer daha eklerseniz sistem çalışmaz. Takip aralığı iyice azalırsa kazalar olur. Bahsedilen yerlerde kademelendirme ile mesai saatlerini yaymak gerekiyor.

Bunların mesai saatlerini 1 saat ileri, 1 saat geriye alırsanız bu kez trafik sabah 08.00’de değil, 07.00’de oluşur.

Önemli yoğunluk oluşturan ilçelerde işyerlerini hesaplayarak kademelendirmeyi 4 saate yayıp yoğunluğu azaltmak. Valilik de bu koordinasyonu yapıyor.

Yarı yarıya Azalır

Kişisel önerim özellikle yolculuğun yoğun olduğu 20 ilçede mesai saatleri 4 gruba bölünse; (07.00-14.00), (08.00-15.00), (09.00-16.00), (10.00-17.00) bir saatlik süre de evden telafi edilse zirve saatlerde yapılan 50 bin kişilik yolculuklar 20 binin altına düşer.