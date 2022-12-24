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İstanbul'da mide bulandıran olay! At keserken suçüstü yakalandılar

Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, polis ile birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Baskın sırasında 2 kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğunu gören ekipler, şaşkınlık yaşadı. 1'i yabancı uyruklu 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. At etleri ise, imha edildi.

İstanbul'da mide bulandıran olay! At keserken suçüstü yakalandılar
Kamusaati
Kamusaati
24 Aralık 2022 Cumartesi 12:05

23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşanan olayda boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

ATI KESİP ETLERİNİ ÇUVALA DOLDURDULAR

İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.

İşte o ana ilişkin kareler;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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