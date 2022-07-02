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İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu

Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay büyük paniğe neden oldu.

İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu
Kamusaati
Kamusaati
02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:10

Son dönemde İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarındaki bakımsızlık nedeniyle arıza ve yangınlar yaygınlaştı.

Bunların son örneği metrobüs hattında bu sabah yaşandı.

Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste araç hareket halindeyken yangın çıktı.

Durdurup yolcuları tahliye etti

Motor bölümünde başlayan yangını fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale başladı.

Soğutma çalışması sürüyor

Araç sürücüsünün ve çevredeki sürücülerin müdahalesini olay yerine gelen iffaiye ekipleri devraldı.

Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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