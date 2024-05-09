0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira

İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira

İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
Admin
Admin
09 Mayıs 2024 Perşembe 13:14

İstanbul'da, ünlü markalara ait ayakkabıları yurda kaçak yollarla getirip satmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan 169 bin 728 adet kaçak ve taklit olduğu değerlendirilen ayakkabıya ise el konuldu.

İstanbul'da, ünlü markalara ait ayakkabıları yurda kaçak yollarla getirip satmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Eyüpsultan ilçesinde yapılan baskında piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan binlerce ayakkabı ele geçirildi.

EYÜP'TE BİR DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı. Takip sonrası Eyüpsultan ilçesinde belirlenen bir depoya baskın düzenlendi.

'KAÇAK VE TAKLİT AYAKKABI' OPERASYONU

İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 169 bin 728 adet (84 bin 864 çift) kaçak ve taklit olduğu değerlendirilen ayakkabıya el kondu.

Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ayakkabılar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

CHP lideri Özel'den akraba kayırmacılığına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
CHP lideri Özel'den akraba kayırmacılığına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
0
Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değil, dövmekti
Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: Amacım öldürmek değil, dövmekti
0
Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.