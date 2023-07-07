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İstanbul'da hakim ve doktor arasında yaşanan tartışmada gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada hakim kadının tartıştığı doktoru, karakola getirttiği yönünde dolaşan asılsız bilgilerle ilgili ifade tutanakları ortaya çıktı. Doktorun, hakim kadına hakaret ve aşağılayıcı cümleler kullandığı tutanaklara yansıdı.

İstanbul'da hakim ve doktor arasında yaşanan tartışmada gerçek ortaya çıktı
Kamusaati
Kamusaati
07 Temmuz 2023 Cuma 22:47

İstanbul’da yakınının yanında refakatçi olarak kalan Hakim A. K. ile hasta odasına gelen Beyin ve Sinir Cerrahı S. D. isimli bir doktorla tartışma yaşadı.

Daha sonra basında ve sosyal medyada kadın hakim savcılığı arayarak doktordan şikayetçi olduğu yönünde haberler yayılmaya başlandı.

Yayınlanan haberlerde kadın doktorun görev yaptığı hastaneden alınması için polise talimat verildiği yönünde gerçek dışı bilgiler dolaşıma girdi.

Gerçek ortaya çıktı

Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Daha sonra müşteki Hakim A. K., Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade verdi.

Yaşananları tek tek anlattı

İfade veren Hakim A.K. yaşananları tek tek ifadesinde anlattı.

Kadın hakim, doktorun hakaret ve tahrik edici söylemleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek kadın doktordan şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde görev yaptığını belirten A.K., kız kardeşinin Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğunu, refakatçi olarak geceyi hastanede geçirdiğini aktardı.

Doktor hakaretvari ifadeler kullandı

Hakim A.K., sabah saatlerinde ameliyatı yapan doktor S. D.'nin bilgi vermek için hasta odasına geldiğini ve açık refakatçı yatağını gördükten sonra "Bu yatak hala neden açık, burası sizin eviniz değil, bu ne terbiyesizlik." ifadelerini kullandığını belirtti.

Bu sözlerin üzerine A. K., “Hastam ile ilgilendiğim için yatağı toplama fırsatım olmadı, bunun bir terbiyesizlik olduğunu düşünmüyorum.” yanıtını verdi.

"Ben doktorum beni dinlerken ayağa kalkacaksınız"

Dışarı çıkması için asistan doktor tarafından ikaz edildiğini bunun üzerine içeride kalıp tedavi hakkında bilgi almak istediğini ifade eden Kendir, bunun üzerine S. D.’nin kendisine “Ben doktorum beni dinlerken ayağa kalkacaksınız, terbiyesizlik yapmayın” dediğini aktardı.

Diğer hastalara da aynı şekilde davrandı

A. K., doktora şikayetçi olacağını belirttikten sonra doktorun dışarı çıktığını belirterek, diğer hastalara da aynı davranışlarda bulunduğunu gördüğünü ifade etti.

Doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olarak görev yapan S. D. hakkında idari soruşturma yapılmasına yönelik tebligatta bulundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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