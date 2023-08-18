zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
2
bayram
bayram
0

İstanbul'da genç bir kadın evinin balkonuna çıplak halde çıkarak dakikalarca twerk yaptı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde evinin balkonuna çıkarak çıplak şekilde twerk yapan genç bir kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İstanbul'da genç bir kadın evinin balkonuna çıplak halde çıkarak dakikalarca twerk yaptı
Kamusaati
Kamusaati
18 Ağustos 2023 Cuma 10:46

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İnternete düşen videoda genç bir kadının balkonda çıplak halde dans ettiği anlar yer aldı.

BALKONDA ÇIPLAK TWERK YAPTI

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde son dönemdeki twerk akımına uyan bir kadının, evinin balkonuna çıplak halde çıkarak dakikalarca dans ettiği görülüyor.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN DANS EDİP İÇERİ GİRDİ

Yoldan geçen bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde genç kadının çevre apartmanlara ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden bir süre twerk yaptığı ve daha sonrasında içeri girdiği anlar yer aldı.

Hükümetin zam teklifinden memnun kalmayan memurlar için 6 yeni düzenleme geliyor
Hükümetin zam teklifinden memnun kalmayan memurlar için 6 yeni düzenleme geliyor
0
İstanbul'da zincir market çalışanları kasa kasa domatesleri çöpe attı
İstanbul'da zincir market çalışanları kasa kasa domatesleri çöpe attı
0
Öğretmenlik Alanı Atama ve Ders Okutma Esasları tekrar düzenlendi
Öğretmenlik Alanı Atama ve Ders Okutma Esasları tekrar düzenlendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.