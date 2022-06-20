Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

İstanbul'da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor

İstanbul'da birçok ilçede 4,5 liradan satılan ekmek yarından itibaren 5 lira olacak. Ekmeğe 1 yılda gelen zam oranı ise yüzde 150'yi buldu.

İstanbul'da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor
Kamusaati
Kamusaati
20 Haziran 2022 Pazartesi 22:43

Ekmek fiyatlarına Türkiye'nin dört yanında yeni zamlar gelmeye başladı.

Resmi duyuru yapılmadan fiyatı yakın zamanda 4,5 liraya çıkan 240 gram ekmeğin satış fiyatı yarından itibaren 5 lira olacak.

Açıklamalarda bulunan, İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir başta olmak üzere bazı ilçelerde ekmeğin 5 liradan satılmaya başlanacağını söyledi.

"Esnaf bizi dinlemiyor"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise "Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor." diye konuştu.

Resmi zam Temmuz ayında

İstanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması dahi daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması bekleniyor.

Şu anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, satışa çıkar çıkmaz 25 dakika içerisinde tükendi
Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, satışa çıkar çıkmaz 25 dakika içerisinde tükendi
0
Müge Anlı'nın evlilik kararı aldığı İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
Müge Anlı'nın evlilik kararı aldığı İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
0
Meral Akşener, başbakanlık adaylığını yineledi
Meral Akşener, başbakanlık adaylığını yineledi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.