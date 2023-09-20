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İstanbul'da düğünde drift! Sürücülere 146 bin 659 lira ceza

D-100 karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks araçlarla düğün konvoyu sırasında drift atan sürücülere, 146 bin 659 lira para cezasının yanında adli kontrol uygulandı.

İstanbul'da düğünde drift! Sürücülere 146 bin 659 lira ceza
Kamusaati
Kamusaati
20 Eylül 2023 Çarşamba 22:02

Düğün ve asker eğlencelerinde ortaya çıkan manzaralar aynı...

Verilen cezalara rağmen vatandaşlar trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanmıştı.

Geçen Pazartesi günü düzenlenen bir düğün sonrasında lüks araçlarla trafiğe çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 karayolu Haliç mevkiinde drift atarak ilerledi.

Şüpheliler yakalandı

Gelin alma merasimi sırasında da trafiği kapatan grup, polis ekipleri tarafından yakalandı.

146 bin 658 lira idari para cezası

Gerekli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Jandarma Merkezi'ne götürülen 7 sürücüye, toplam 146 bin 658 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü belgeleri 60 günlüğüne iptal edildi.

Haftalık imza verme zorunluluğu

Adliyeye sevk edilen şüphelilere, yurt dışı çıkış yasağı, cumartesi günleri 08.00- 22.00 saatleri arasında kolluk birimine imza verme zorunluluğu ve her türlü taşıtı kullanmama cezası verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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