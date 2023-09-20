İstanbul'da düğünde drift! Sürücülere 146 bin 659 lira ceza

2024 devlet kira yardımı başvuru şartları, yardımın türüne göre değişiklik gösterir. Kira yardımı, maddi anlamda zorluklar çeken kişilere yapılır. Aynı zamanda hasarlı olduğu için yıkılması gereken ya da kentsel dönüşüm projesi kapsamında olan evlerde oturanlar da yardım alabilir. 2024 devlet kira yardımı başvuru şartlarındaki ortak amaç, gitgide artan kira tutarları karşısında halkın ezilmesini engellemektir.