İstanbul'da camide alkollü fotoğraf paylaşan şahsa tahliye kararı

Sosyal medyada, camide içki şişeli fotoğraf paylaşarak gözaltına alındıktan sonra pişmanım diyerek ifade veren 19 yaşındaki gence 7 ay 15 gün hapis cezası ile verilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine hükmedildi.

Son yıllarda İslam dinine yönelik saldırılar artıyor...

İstanbul'da bir camiye giren şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri sosyal medya platformu Reddit hesabından paylaştı.

Öte yandan paylaşımına da, "Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım, girdim içeri. 3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." notunu ekledi.

Paylaşımın sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler büyüdü.

Şüpheli tespit edildi

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, takibin ardından şahsı Kartal'da yakaladı.

Provokatif paylaşımda bulunan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13.09.2023 tarihinde Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli, hakimlikte verdiği ifadesinde ise alkol etkisinde böyle bir şey yaptığını, amacının saygısızlık ve dine hakaret etmek olmadığını dile getirerek pişmanım dedi.

Duruşması görüldü

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Safa Yasin Ö., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"Halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim"

Duruşmada savunma yapan sanık Safa Yasin Ö., şu ifadelere yer verdi:

Ben eylemin neticelerini öngöremedim. Buralara kadar geleceğini düşünmedim. Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türk’ün yer aldığı, genellikler gayrimüslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu yerdir.



Bu paylaşımla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım.



Eylemim halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama sonucuna bir diyeceğim yoktur. Bundan dolayı çok pişmanım.



Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum.



Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum.

İddianamede şunlara yer verildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Safa Yasin Ö. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

7 ay 15 gün hapis cezası aldı

Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine hükmedildi.