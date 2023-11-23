İstanbul'da bir vatandaş, çuval dolusu para taşırken böyle görüntülendi sebep Şaşırtıcı çıktı

22 Kasım 2023 16:25

Son Güncelleme: 17:09

Abone Ol

İstanbul Tahtakele'de bir vatandaşın sırtında bir çuval dolusu para taşırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu şahsın 50 ila 100 bin dolar arasında bir para bozduğu öne sürülürken, vatandaşlar TL'nin yaşadığı değer kaybına dikkat çekti.