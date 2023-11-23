İstanbul'da bir vatandaş, çuval dolusu para taşırken böyle görüntülendi sebep Şaşırtıcı çıktı
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İstanbul Tahtakele'de bir vatandaşın sırtında bir çuval dolusu para taşırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu şahsın 50 ila 100 bin dolar arasında bir para bozduğu öne sürülürken, vatandaşlar TL'nin yaşadığı değer kaybına dikkat çekti.
İstanbul Tahtakele'de sırtına yüklediği çuvalla Türk Lirası taşıdığı görülen vatandaşa ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
DOLAR BOZDURDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR
Söz konusu fotoğraftaki vatandaşın 50 ila 100 bin dolar arasında para bozdurduğu öne sürülürken, söz konusu kareye binlerce yorum yapıldı.
TL'NİN DEĞER KAYBINA DİKKAT ÇEKTİLER
Görüntülere yorum yapan vatandaşlar TL'nin yaşadığı değer kaybına dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Türkiye'yi ekonomik kriz yaşayan Venezuela'ya benzetti.
İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları: