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İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.

İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu
Kamusaati
Kamusaati
16 Şubat 2024 Cuma 23:32

İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik, Cumhur İttifakı İstanbul Adayı ve eski bakan Murat Kurum hakkında şikayette bulundu.

ANAGOLD HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Barosu, Erzincan İliç'te facianın meydana geldiği madeni sahibi şirket olan Anagold hakkında suç duyurusunda bulundu. Baronun şikayette bulundukları isimler arasında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın o dönem yetkilileri, Anagold şirket yetkilileri, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü, ÇED konusunda olumlu rapor yazan bilirkişiler, Erzincan Valisi ve Valilik yetkilileri, ÇŞİB Erzincan İl Müdürü ve Müdürlük yetkilileri ve yapılacak soruşturma neticesinde yaşanan faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler yer aldı.

"FACİADA TÜM YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU OLDUĞU AÇIKTIR"

Adam öldürme, çevrenin kasten kirletilmesi, zehirli madde katma, eko kırım ve tespit edilecek sair suçlar kapsamında şikayette bulunan İstanbul Barosu, Başkan Filiz Saraç imzasıyla verdiği şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Yaşanan maden faciasında; karar alma ve uygulama kademesindeki tüm yetkililerin sorumluluğu olduğu açıktır. Güvenli ve sağlıklı çevreden yararlanma yurttaşların anayasal hakkıdır. Hukuka aykırı davranan bilirkişiler, yargıçlar, savcılar, bürokratlar, en az maden şirketi kadar sorumludurlar. Çevre suçlarında gözlemediğimiz 'cezasızlık' alışkanlığının artık terk edilmesi, kasten veya ihmal ile zarar veren tüm sorumluların tespiti ve yargılanmaları gerekir. Bu yaşanan olayla ilgili derhal delillerin tespiti gerekmektedir.

"KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN DİLEKÇE SUNULMASI GEREKMİŞTİR"

Bu nedenle İstanbul Barosu Başkanlığı olarak bahse konu olay nedeni ile gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve sorumluların tespiti ile cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması için iş bu dilekçenin sunulması gerekmiştir.

"RUHSAT SÜREÇLERİNİ ONAYLAYAN HER SORUMLU TESPİT EDİLECEK"

Tüm eksiklik ve risklere rağmen görevini kötüye kullanarak aykırılıklara göz yuman, faaliyetin devamı için her türlü izin ruhsat süreçlerini devam ettirerek onaylayan kademedeki her sorumlunun tespiti ile haklarında dava açılması talebinde bulunmak zorunluluğu doğmuştur."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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