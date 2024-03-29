0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
155
Mal varlığı
Mal varlığı
0

İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var

İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var

İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
Admin
Admin
29 Mart 2024 Cuma 11:05

İsrailSuriye'nin kuzeybatısında yer alan Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 36 Suriye askerinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ROKETLERE KARŞILIK VERDİ

Suriye hükümetine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını duyurdu. Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise en az 36 Suriye askerinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

2011'DEN BU YANA ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLENDİ

17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığı kaydedilmişti. İsrail, savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
0
Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
0
İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.