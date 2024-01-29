İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

İsrail hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Reuters haber ajansı, hedef alınan Seyyidah Zeyneb bölgesinde İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Öte yandan İsrail'in hedef aldığı bölgeden ilk görüntüler geldi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenleyen İsrail hava

"İSRAİL'DEN ŞÜPHELİ BİR HAVA SALDIRISI DAHA"

Katar merkezli Al Jazeere 'son dakika' koduyla duyurduğu haberinde "İsrail'in bir başka şüpheli hava saldırısı da Suriye'nin başkenti Şam'ın güney kesimindeki bir hedefi vurdu" ifadesine yer verdi.

"BÖLGEDE İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI VARDI"

Öte yandan Reuters haber ajansı İsrail'in vurduğu Seyyidah Zeyneb bölgesinde İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğunu ve saldırıda 6 kişinin öldüğünü aktardı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgeden gelen ilk görüntülerde saldırı sonrası birkaç noktadan dumanlar yükseldiği ve birçok noktadan patlama sesleri yükseldiği görülüyor.

kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, Seyyidah Zeyneb bölgesini hedef aldığı ifade edildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgeden gelen ilk görüntülerde saldırı sonrası birkaç noktadan dumanlar yükseldiği ve birçok noktadan patlama sesleri yükseldiği görülüyor.