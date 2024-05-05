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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkese yanaşmıyor

Netanyahu, esir takası karşılığında Gazze'ye saldırıları sona erdirme talebini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkese yanaşmıyor
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2024 Pazar 22:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hamas, esir takası mutabakatı karşılığında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesini istiyor.

Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Son birkaç haftada esir takası müzakereleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de geçici ateşkese hazır olduklarını söyledi.

"Hamas'ın şartları ağır: Kabul edemeyiz"

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde istekli olduklarını ancak Hamas'ın İsrail askerlerinin Gazze'den çıkarılması, saldırıların sonlandırılması gibi şartlarda ısrar ettiğini ileri sürerek İsrail'in bunu kabul edemeyeceğini dile getirdi.

"İsrail Devleti için korkunç bir yenilgi olacaktır"

Hamas'ın taleplerinin kabul edilemeyeceğini aktaran Netanyahu, "Hamas'ın taleplerine teslim olmak İsrail Devleti için korkunç bir yenilgi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimize ulaşacağız"

Netanyahu, paylaşımında İsrail'in söz konusu talepleri kabul etmesinin "Hamas ve İran için büyük bir zafer olacağını" iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

İsrail, Hamas'ın teslim olma anlamına gelen taleplerini kabul etmeyecek ve tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar mücadeleyi sürdürecektir.

Mısır'da esir takası müzakereleri

İsrail Başbakanı'nın bu açıklamalarının, Kahire'de süren esir takası müzakereleri sırasında gelmesi dikkati çekti.

Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasından sonra koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Netanyahu'nun bu açıklamayla esir takası müzakerelerini çıkmaza sokmayı amaçladığı yorumları yapılıyor.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası olsa da olmasa da Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırılarını başlatacaklarını söylemişti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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