İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi ve diğer hükümet üyeleri hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimaline karşı, büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı verdi. Yoğun telefon trafiği yürüten Netanyahu'nun, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere liderlere baskı yaptığı belirtilirken, ülke medyasında çıkan haberlerde İsrail Başbakanı'nın "alışılmadık şekilde gergin" olduğu kaydedildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarma ihtimaline karşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı gönderdi.

ÜYÜKELÇİLİKLERE, "HAZIRLIKLI OLUN" TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarma ihtimaline karşı harekete geçti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, ciddi bir Yahudi ve İsrail karşıtı olaylar dalgasına karşı tüm İsrail misyonlarına derhal hazırlanmaları talimatını verdiği" aktarıldı. Katz'ın ayrıca, muhtemel eylemlere hazırlık kapsamında yurt dışındaki Yahudi örgütlerini de dahil etme ve yetkililerle koordineli olarak Yahudi kurumları etrafındaki güvenliğin güçlendirilmesi talimatı verdiği belirtilen açıklamada, UCM'nin İsrailli yetkililer aleyhine bir tutuklama kararı çıkarmamasını bekledikleri ifade edildi.

NETANYAHU TELEFONLA LİDERLE BASKI YAPIYOR

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit ise "Walla" sitesi için kaleme aldığı yazıda, Başbakan Netanyahu'nun tutuklama kararını engellemek adına yoğun telefon trafiği yürüttüğünü, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere liderlere "durmaksızın telefonla baskı yaptığını" aktardı.

ALIŞILMADIK ŞEKİLDE GERGİN"

Caspit, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun UCM tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda "alışılmadık şekilde gergin" olduğunu da kaydetti.

Netanyahu'nun olası karara ilişkin "gerginliği" İsrailli Maariv gazetesine de yansımıştı. Gazete, Lahey'deki UCM tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun "doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin" olduğu aktarmıştı.

"BIDEN NEDEN SESSİZ"

Öte yandan Jerusalem Post'a konuşan İsrailli bir diplomat, ABD yönetiminin sessizliğine dikkati çekerek, "(ABD Başkanı Joe) Biden nerede? İsrail, potansiyel olarak günah keçisi ilan edilecekken neden sessiz kalıyor?" sorusunu yöneltti. İsrailli diplomat, ABD'nin açık veya taktiksel desteği olmadan UCM'nin Başbakan Netanyahu ve İsrail ordusunun üst düzey yöneticilerine karşı harekete geçemeyeceğini savundu.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILABİLİR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu. Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki eylemleri nedeniyle "soykırım" suçlamasıyla yargılanmıştı.

UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı aktarılmıştı. İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği belirtilmişti. İsrail basını da Başbakan Netanyahu'nun, UCM tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda "doğal olmayan bir şekilde gergin" olduğunu aktarmıştı.