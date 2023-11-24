İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçenlere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2 büyük deprem meydana geldi. Saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen ilk depremden 3 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı. Bölgede tarama çalışmaları devam ediyor.