İşe iade Davasını Kazanan Çalışana İlave Ücret Ödenir mi? Yargıtay kararı

Davacı işçi, davalı işverenden tarafından iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasının lehlerine sonuçlandığını, ancak işe başlatılmadığını, işe iade davasını kazanmasına rağmen işe başlatılmamasıyla gerçekleşen fesih tarihindeki giydirilmiş emsal ücret üzerinden hesaplanacak fark ihbar tazminatının ödenmesini talep etmiştir.

GÜNCEL YARGITAY KARARI - FESİH ESNASINDA İHBAR TAZMİNATI ÖDENMİŞSE, İŞE İADE DAVASI SONRASINDA FARK ÖDENMESİ GEREKMEDİĞİ‼



✔ 02 Eylül 2023 Tarihli ve 32297 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesine ait E. 2023/9085, K. 2023/8074 Kararda özet olarak;



✔ Davacı işçi, davalı işverenden tarafından iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi üzerine açılan işe iade davasının lehlerine sonuçlandığını, ancak işe başlatılmadığını, işe iade davasını kazanmasına rağmen işe başlatılmamasıyla gerçekleşen fesih tarihindeki giydirilmiş emsal ücret üzerinden hesaplanacak fark ihbar tazminatının ödenmesini talep etmiştir.



✔ Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeye göre, geçersiz sayılan fesih tarihinde bildirim süresi usulüne uygun şekilde verilmiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ve eksiksiz ödenmiş ise ihbar tazminatının ödenmesi gerekmeyeceği, bir başka anlatımla, işçiye geçersiz fesih tarihindeki koşullara göre bildirim süresi tam ve eksiksiz olarak kullandırılmışsa işe başlatmama suretiyle fesih tarihinde yeniden bildirim süresi kullandırılması veya ihbar tazminatı ödenmesi yahut bildirim süresinin arttığı gerekçesiyle fark ihbar tazminatı ödenmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilmiştir. Bu durumda işçiye 4857 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak bildirim süresine ait ücretin fesih sırasında peşin olarak ödendiği anlaşıldığından, iş mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü hatalı olup, kararın kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir.