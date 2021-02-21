is kazası soruları
is kazası soruları
0
mali takvim
mali takvim
0
yks puan türleri
yks puan türleri
0
Ösym Sınav Takvimi
Ösym Sınav Takvimi
0
2021 kpss
2021 kpss
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2
1

İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir şahıs, iş yerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı
21 Şubat 2021 Pazar 11:31

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir erkek şahıs gece açık olan ekmek fırınını gözüne kestirdi. Gözü dönmüş hırsız kapıları kapalı olan iş yerinin kapılarını elleriyle açarak içeride kimsenin olmadığı fark etti. Daha sonra tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu alıp hızla iş yerinden ayrıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şok oldu. Hemen polise durumu haber veren işletme sahibi hırsızın bulunmasını istedi. Ekipler şimdi sadaka kutusunu çalan hırsızı arıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber