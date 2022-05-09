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İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

Son dakika: İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
Kamusaati
Kamusaati
09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:35

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sabahtan bu yana karakoldaki işlemleri devam eden Kuytul, öğleden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat İpek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" dedi.

Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."

Vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Koray Sarısaçlı ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

Diğer yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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