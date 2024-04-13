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İran İsrail'le bağlantılı gemiye el koydu

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

İran İsrail'le bağlantılı gemiye el koydu
Kamusaati
Kamusaati
13 Nisan 2024 Cumartesi 22:34

"GEMİ İSRAİLLİ İŞ ADAMININ" İDDİASI

Tesnim Haber Ajansı Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koyduğunu bildirdi. Portekiz bandrallı "MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

BAE'DEN HİNDİSTAN'A GİDİYORDU

İsrail ordu radyosu da X Platformundan yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi. Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD basınında İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığı belirtilmişti.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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